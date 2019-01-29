太平警進菜市場宣導 老夫子、大番薯隨行吸睛

2019-01-29 19:49

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，太平分局為了提醒民眾過年期間出遊注意交通安全，並進行防（搶）竊、反詐騙、婦幼安全及廉政宣導，今天一大早副分局長李克芬帶著志工和分局員警，前往太平農會和太平傳統市場向攤商和買菜民眾進行宣導，尤其隊伍中還有穿著大番薯、老夫子服裝的人偶，以及穿著全套警察制服的小小警察隨行，可愛的模樣吸引民眾目光。

再過幾天就是農曆春節，因民眾採買年貨需求，菜市場人潮逐漸增多，太平分局今天動員多人前往太平第一公有市場附近的傳統市場進行交通安全和犯罪預防宣導，大家手拿「停車加付鎖，以免被竊走」、「治安平穩，交通順暢」等標語，一一向攤商和買菜民眾說明。

今天還特別推出大家熟悉的Q版老夫子、大番薯人偶進行宣傳，大家看到都開心的和他們合照，警方提醒過年期間民眾採買年貨時，要多注意自己財物，建議將背包斜揹置於胸前，貴重財物不放汽、機車置物箱，此外，春節期間也可向警方申請護鈔服務，若接獲陌生來電談到錢或是帳戶，應多利用165反詐騙專線查證，避免被騙失金，更提醒大家年節飲宴多，要多注意行車安全，尤其切勿「酒後駕車」，以免害人害己。

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