268隻小豬撲滿賣萌！傳藝中心百豬迷宮 拍照打卡新熱點

2019-01-29 18:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心新年裝置藝術「百豬迷宮」，擺放268個紅色系為主的小豬撲滿，排列成迷宮般大小圈圈，充滿喜氣又應景，成為高人氣拍照打卡熱區。

過年去哪兒？宜蘭縣傳藝中心燈籠節有精彩表演節目、乞龜擲筊拚獎金、百豬迷宮，春節連假期間好戲連台，標榜全國最有年味的地方，是走春好去處，歌仔戲名伶唐美雲今天也為燈籠節代言。

百豬迷宮用柵欄圍成一座小型牧場，場區擺放268個小豬撲滿，作為豬年應景吉祥物，遊客笑稱，非洲豬瘟來勢洶洶，各養豬場如臨大敵，這裡大概是全國唯一無所忌憚開放參觀的養豬場！

大年初一到初三，走完百豬迷宮並拍照上傳到宜蘭傳藝園區臉書粉絲專頁，可到園區廣孝堂免費兌換發財金，每天限量100份，送完為止。

傳藝中心除夕休園1天，大年初一到初六營業時間上午9點到晚間8點，這6天假期下午4點過後，提燈籠遊客免費入園，若沒提燈籠，同個時段可購買100元星光優惠票，另外，宜蘭縣民大年初一、初二出示身分證免費，活動網址：http://www.px-sunmake.org.tw。

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