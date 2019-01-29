苗警空拍機升空 「鷹眼」直播春節交通路況

2019-01-29 18:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節9天連續假期，苗栗縣警察局預估將有大量人、車潮湧入大湖泰安草莓溫泉區、南庄及三義慢城等三大觀光風景區，享受採草莓及慢城悠遊之樂趣，估計這波出遊熱潮將於大年初三（2月7日）、初四（2月8日）達到最高峰；警方為有效掌握各大觀光風景區交通路況，維持交通順暢，將運用空拍機輔助交通疏導工作。

苗栗縣警察局交通隊於近期針對大湖草莓文化季之車流，先期實施演練，藉由空拍機升空後居高臨下的視野，俯視大湖酒莊、台3線與台6線、台3線與台72線口等路段的車流狀況及酒莊周邊停車場的停車狀況，並同步將路況影像回傳，提供現場指揮官派遣警（民）力及規劃疏導動線之參考，可立即調整疏導管制作為有效疏導車潮。

交通隊表示，今年春節連續假期間也將採用直播方式，將空拍機拍攝之車流狀況直播分享於苗栗縣警察局臉書粉絲團，讓民眾以「鷹」的視角更清楚看到交通狀況。

苗栗縣警察局長林國清表示，警察局以往係透過路口監視器影像監看車流狀況，然而監視器設置處所有限，且監視器影像僅能瞭解局部定點的交通狀況，為突破此盲點，遂運用科技，以具有拍攝範圍廣大、高機動性優勢的空拍機，從「面」的角度，全面掌握地區車流狀況，藉以輔助交通疏導工作，提升交通疏導效能；苗栗縣警察局對於即將到來的春節9天連續假期，已做最完善的準備，歡迎大家前來苗栗旅遊，欣賞苗栗的好山、好水、好民情。

苗栗縣警察局粉絲團

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