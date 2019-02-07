議會女神來拜年》「豬頭」巧芯寫春聯超崩壞 打電玩、唱改編曲難不倒

2019-02-07 13:00

〔影音新聞/綜合報導〕國民黨新任議員徐巧芯，來到自由電子報「新春特別節目」，看她雙手拿起廚具，面帶自信笑容的模樣，好像很有大廚的架式，難道是要來做年菜了嗎？

其實巧芯是要在電玩遊戲裡做菜啦！小編聽說她平常的興趣就是打電玩，她和幕僚一起挑戰遊戲「煮過頭」，這是一款需要團結合作的遊戲，對於才組成不久的巧芯團隊，還真是一場默契大考驗。

另外，小編也請巧芯獻唱「愛江山更愛美人」，歌詞全新改編，巧芯可愛的「圓臉」特徵，以及支持口號「巧芯巧芯得第一」，都寫進歌詞，想聽聽「松山鄧麗君」的歌聲如何？趕快點進影片吧～

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