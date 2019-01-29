過年沒團圓飯吃？愛心餐免費送9年 女星大讚「溫暖」

2019-01-29 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將至，新北市中和區「阿興魯肉飯」在臉書粉專張貼公告，內容提到，歡迎「尋找家人感覺、經濟困頓、無家可歸、三餐不繼」的民眾來店內免費享用「A餐」（愛心待用餐），且初一到初三全天營業。

阿興魯肉飯在臉書貼文指出，「過年你有回家嗎？想尋找家人的感覺嗎？現在你經濟困頓嗎？無家可歸？生活過不下去？三餐不繼、失業、單親、隔代教養、弱勢家庭，我們邀請您到阿興魯肉飯享用A餐（愛心待用餐），初一至初三不休息，全天等候您～」店家並在文末附上電話「29437849」和地址「中和南山路238之1號」，表示歡迎需要的民眾前來吃飯。而這則貼文也引來破千名網友按讚，紛紛留言表達謝意。

另外，有不少人希望主動提供支援，在留言表示「老闆，請提供您帳號；我想捐愛心待用餐」、「有什麼方法可以捐錢給店家做愛心待用餐嗎」、「沒有需要的人也可以去用餐，然後多放一點額外的錢給接下來需要的人用餐喔」。

據《ETtoday新聞雲》報導，經營店家的陳姓老闆早年遭遇挫折，深知生活不順的痛苦，於是他後來發願提供愛心餐給困頓民眾，至今長達近9年。老闆表示，只要店不倒，他會一直做下去。

據了解，女星葉全真在得知消息後也轉貼公告到個人臉書，表示「感恩有這樣的溫暖」，讓許多網友回應「好暖心」。

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