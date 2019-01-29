「我愛台鐵」背心遭批作秀 台鐵：強化安全決心

2019-01-29 18:02

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵為凝聚員工向心力並重拾旅客信任，發起「我愛台鐵運動」，率先於即將到來的春節疏運重點期間，讓員工穿上「我愛台鐵，安全第一」的紅背心。但台鐵產業工會質疑，「買背心就可以改善行車安全？」僅印證台鐵作秀與官僚。台鐵則回應，現階段以安全為優先考量，強調決心。

根據台鐵1月18日會議紀錄，台鐵局長張政源在台鐵局務會報中指示，普悠瑪事故後，更應凝聚員工向心力，並取得社會的信任，將發起「我愛台鐵運動」，研議由運、工、機、電人員穿著「我愛台鐵」背心。

台鐵總計採購7000件，其中機務處1800件、運務處4200件、其餘1000件再由長官裁示使用單位；經過訪價與招標，目前已完成驗收，月底前將送至各單位。

「改善安全不是穿背心，採購缺料不是缺作秀。」台鐵產業工會今天聲明，穿背心就是假改革。去年普悠瑪事故後，台鐵改善作為竟然是採買7000件背心，要求員工春節期間穿上，「難道買了背心就可以改善行車安全問題嗎？反而更印證了台鐵的作秀與官僚！」

台鐵稍早回應，提供車站第一線服務旅客的員工穿著背心，為強調台鐵現階段以「安全」為優先考量，期望替換原「服務第一」背心，強化安全決心。「安全」是台鐵核心價值，盼時時刻刻提醒各業務單位，包括：運、工、機、電、餐旅等單位，在努力提供一個安全的運輸環境給予旅客的同時，也要注意工作上的安全。

台鐵也說，每當疏運期間或發生事故時，考量車站服務人員辨識度不高，旅客容易找不到台鐵人員協助，而產生抱怨，背心穿著時間將配合台鐵局疏運期間、特殊節慶或因應事故，讓第一線旅客服務同仁穿著。

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