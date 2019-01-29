彰化最幸福的大頭兵 底呷啦！

2019-01-29 19:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕新兵下部隊，頭一次懇親狂嗑「漢堡、披薩、炸雞、珍奶大餐」，這是彰化縣埔心鄉新兵的福利！

鄉長張乘瑜今天在臉書po出他今天到台南大內新兵訓練中心懇親的照片，照片中理著大光頭的新兵狂嗑滿桌的漢堡、披薩、炸雞、珍奶，讓鄉民一窺「子弟兵」在軍中的福利。

張乘瑜說，「這是埔心鄉子弟獨享的福利」，他每次新兵懇親會一定會帶炸雞、披薩和珍奶去慰勞子弟兵，這是年輕人最鍾愛的「大餐」。

他說，這也是他們入伍以來「最難忘的一餐」，通常進入新訓中心，最操的是前一個禮拜，頭一次開放懇親，他一定帶著「大餐入營慰勞」，把埔心鄉的新兵集合起來，大家狂嗑大餐，羨煞其它鄉鎮的新兵。

他說，每一個下部隊的新兵都是「國之干城」也是「國家之寶」，「我們對自己的子弟一定不能寒酸」，他會在彰化縣採購完大餐，再驅車到部隊，這讓「子弟兵」們知道，家鄉永遠關心他們，如果在部隊有適應的問題，也可以來電告知，所以他也會送一張百元的電話卡，也希望他們記得經常打電話給家人報平安。

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