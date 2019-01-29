基隆市春節食品檢驗 僅3件蔬果農藥殘留超標

2019-01-29 22:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕春節前夕，市民紛紛採購年貨好過節。基隆市衛生局近期加強查核共131家食品業、餐飲業與網購食品業；查核結果不符「食品良好衛生規範準則」規定者，共13家限期改善。另外，抽檢106件應景食品中，有3家超市販售的蔬果，檢出農藥殘留量超過限量標準，已經移請當地衛生局進行後續處置。

衛生局指出，這次抽檢分別針對轄內2家網購食品業者、55家水產、米榖加工品及烘焙食品製造業者、20家餐飲業、54家販賣業（含傳統市場），查核結果不符「食品良好衛生規範準則」規定者，衛生局要求限期改善13家（缺失項目多為：作業人員未完成體檢、食品添加物管理未臻完善、作業環境如冰箱、抽油煙機未清理乾淨、食材未離地置放等）。

衛生局指出，這次經由複查後，10家合格，持續追蹤還不合格的3家，直到合格為止。

本次抽驗市售春節及元宵應景食品共計106件，包括：禽畜生鮮水產品7件（動物用藥殘留）、蔬果7件（農藥殘留）、醃漬蔬菜8件（防腐劑、漂白劑）、肉製品8件（防腐劑、殺菌劑、保色劑）、魚肉煉製品10件（防腐劑、甜味劑、殺菌劑、漂白劑）、堅果加工、餅乾、糖果類22件（防腐劑、著色劑）、食用澱粉6件（順丁烯二酸與順丁烯二酸酐）、調味醬4件（防腐劑）、糕粿類8件（防腐劑、著色劑）、網購食品及年菜餐廳8件（衛生標準、揮發性鹽基態氮）、湯圓及其配料18件。其中除3件蔬果檢出農藥殘留量超過限量標準，已移上游廠商所在地衛生局追蹤處辦外，其餘103件檢驗結果均與規定相符。

基隆市衛生局將抽驗結果不定期公布於衛生局官網，歡迎民眾上網查詢，如有食品安全衛生問題或消費疑義，歡迎洽詢基隆市衛生局24230181轉食品藥物管理科。

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