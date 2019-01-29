疫病》新生兒咳不停臉發黑 不是流感竟是「這種病」…

2019-01-29 19:21

〔記者林惠琴／台北報導〕剛滿月的貝貝（化名）被家人送到急診，出現全身抽筋、臉部因缺氧而鐵青等情形，緊急插管、送入加護病房治療，初步進行電腦斷層檢查並未發現明顯腦部異常跡象，但後續有咳嗽咳不停的症狀，甚至咳到臉色發黑，最後確診是百日咳，所幸經治療病情好轉。

林口長庚醫院小兒感染科主任陳志榮說，百日咳是一種透過飛沫傳染的呼吸道疾病，初期症狀類似感冒，但後續會有嚴重咳嗽，進而影響呼吸與進食。

陳志榮指出，成年人症狀可能持續數月後自然會恢復，但對新生兒而言，一旦感染百日咳細菌，恐造成嚴重併發症，例如肺炎、腦病變，甚至缺氧休克致死。曾有統計資料顯示，因百日咳而死亡的患者中，高達76％是出生未滿2個月的寶寶。

陳志榮說明，百日咳具有高度傳染性，相較流感1個人可以傳染給2個人，百日咳1個人就可以傳染給14人，目前接種疫苗是預防百日咳最好的方式，但新生兒需要出生滿2個月才可施打疫苗，衛福部建議孕婦可於懷孕第3個孕期、27至36週施打疫苗，讓母體產生的抗體透過胎盤傳給胎兒，嬰兒出生後就有抗體。

陳志榮提醒，若民眾莫名咳嗽超過2週，而且咳起來無法抑制，最好儘速進一步就醫檢查、接受治療。

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