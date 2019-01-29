日月潭新八景集章「藏彩蛋」 拼成日月山水圖再抽大獎

2019-01-29 18:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節長假即將到來，日月潭迎接旅遊人潮，2月起推出日月潭「新八景」集章尋寶贈獎活動，透過去年揭曉的潭區新八景意象，製作成8個景點戳章，分布在各個景點，讓遊客在賞景之餘，還能集章增加旅遊趣味，集滿3至8個，就可獲得購票優惠或紀念品，還能參加抽獎拿遊樂園年票，盼能藉此催出更多人潮。

集4個章 可兌換紀念品

日月潭國家風景區管理處說，日月潭新八景分別是九蛙疊像、九族櫻花湖、水上自行車道、向山遊客中心、水社壩、日月潭纜車、拉魯島及永結同心橋，集章活動將各景點轉化成意象戳章，集滿即可構成連續的日月山水圖畫，還有一個主題戳章「彩蛋」，會隨機放置在潭區景點，讓遊客收集新八景時，還能有尋寶的樂趣。

凡收集3個章，就能以團體票購票進入九族文化村，收集4個，則可到遊客中心兌換紀念品，集滿8個則可參加抽獎，獎品除了新八景周邊商品，還有潭區遊樂園年票等大獎，活動自2月起至今年底，盼藉此創造旅遊話題，增加遊客停留時間，也能深入了解日月潭之美。

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