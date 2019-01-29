訪大寮國際學園 教長潘文忠：108年新課綱將納入7種語言

2019-01-29 18:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕教育部長潘文忠今天視察高雄市大寮國際學園及中山工商，與新住民學生和僑生一起春節聯歡，他說，僑生也是連接台灣與東南亞國家最重要的橋梁，未來108年新課綱將納入7種語言。

潘文忠前年12月擔任教育部長時，曾主持大寮國際學園啟用揭牌儀式，回鍋後再度造訪，中山工商董事長陳國清、校長林昭億與新住民學生、僑生熱烈歡迎。

潘文忠致詞時說，全國僑生在高中職就讀的約有3600名，中山工商就約佔1/5，僑生回到僑居地之後，在各行各業都有很好的發展，並且擔任重要職務，這都是來自於在台求學時期扎實的學習、建教公司實習的訓練。

他說，中山工商是招收新住民子女與僑生的重點學校，全國有27萬人，高中以下有14萬，教育部每年舉辦很多活動來推動新住民子女及僑生的教育。

林昭億說，大寮是高雄市新住民人數最多的行政區域，中山工商目前本地生8840名，僑生664人，新住民學生782人，僑生及新住民學生各占全校學生的比例約7至8％，春節期間安排僑生返國省親、工讀等。

林昭億指出，中山工商辦理新住民子女學生輔導活動、職涯參訪活動、新住民子女家庭親職教育、新住民子女多元文化教育活動、「啟動新南向邁向新紀元」新住民文化語言樂學營，並辦理新住民子女國際文化參訪活動及新住民學生泰北學習服務暨文化參訪活動成果分享會等。

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