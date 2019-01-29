阿嬤舔完公匙再撈魚 他崩潰：還有牙周病

2019-01-29 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕有網友上網發文抱怨，和家人吃飯時，長輩拿起舀菜公用的湯匙，舔乾淨上面的菜後，放進蒸魚湯汁中撈魚，使用完畢還將湯匙放回原來的菜盤上，老人家有牙周病，看了超崩潰，直說「這樣我哪敢吃啊」！

這名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，阿嬤有牙周病，又有抽菸的習慣，日前原PO同桌吃飯時，看見老人家拿起舀菜的公用湯匙，先將上面的紅蘿蔔絲舔乾淨後，接著放入蒸魚湯汁中撈魚，終於撈到想要的菜色後，還不忘將湯匙放回原菜盤中，原PO看得超崩潰，頓時打消清盤念頭，直呼「媽的瞬間我兩盤都不敢再吃了」、「重點這兩盤她明天又不會再吃，能不能大家吃飯時候不要只管自己方便就好啊？」

網友看完紛紛留言，「真髒，噁心，太恐怖了，我想吐了」、「突然覺得還好我家沒這習慣」；也有網友遭遇類似事件，「這跟我公公把自己筷子進去湯裡拉一樣，連喝都不敢，菜也是挾自己這邊，他挾過的我都不吃，等他吃完地上也掉一堆」、「我阿嬤也是啊！夾個菜在那裡挑，一直在菜裡面翻，翻到自己要吃的就先送到嘴裡，然後啊～拿碗感覺像拿磚塊一樣 ，要舀湯到碗裡面碗裡（離）湯鍋超遠，湯都灑在桌上了還在搞，講個幾句就說『我就手短才這樣用啊』」。

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