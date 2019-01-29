流感疫情肆虐 彰縣重症最小才8個月 幼兒疫苗卻快用光

2019-01-29 18:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台流感疫情持續升溫，重症病例不斷增加，彰化縣已出現4名重症個案，最小才8個月大，春節是流感高峰期，彰化縣公費流感疫苗兒童劑型目前只剩3100劑，衛生局呼籲家長，今年的疫苗株與目前本土流行的病毒株相吻合，幼童患上流感病程較快，重症機率高，家長們萬萬不能輕忽，家中滿6個月以上、3歲以下幼兒儘快完成流感疫苗接種，「有打有保庇！」

衛生局長葉彥伯表示，4例重症病例，都沒有接種流感疫苗，發病年齡層分別是未滿周歲、64歲、79歲、91歲，今年主要為A型流感，以H1N1為主，疫苗病毒株有猜中，接種流感疫苗是目前預防流感最有效且簡單的方法，市面上的流感疫苗均安全無虞，民眾可放心。

通常，接種疫苗後至少約需2週時間才能產生保護力，幼兒屬於流感併發重症的高危險族群，家裡若有符合接種條件的幼兒，家長可攜帶兒童健康手冊及健保卡，前往當地鄉鎮市衛生所或縣內疫苗接種合約醫療院所接種疫苗。

根據疾管署最新統計，上週（1月20日至1月26日）全台類流感門、急診就診人次計10萬1809人次，較前1週上升7.1%，上週全台新增55例流感併發重症病例，主要為A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上、50至64歲年齡層佔多數，有鑑於此，衛生局再次提醒民眾，符合接種條件者把握機會儘速接種，以獲得保護力。

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