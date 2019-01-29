過年熱鬧一下 苗栗縣2/2～2/21夜間放炮解禁

2019-01-29 17:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節放煙火或鞭炮是台灣過年的傳統習俗，苗栗縣政府因應農曆春節及民俗節慶活動需求，2月2日到21日夜間10點到隔天上午6點，開放夜間施放；不過，縣府消防局提醒，民眾購買之前，請先注意爆竹煙火有無合格標示，店家也要注意儲放數量，以免熱鬧變成憾事。

縣府因應農曆春節家戶拜天公等傳統習俗，以及縣內（火旁）龍、攻炮城、炸邯鄲等元宵民俗節慶活動，2月2日到21日的夜間10點到隔天上午6點，開放施放飛行類、升空類、爆炸音類的一般爆竹煙火。

消防局說，年節將近，國人傳統習俗多以施放爆竹煙火慶祝，但違規儲放爆竹煙火非常危險，萬一發生火警恐引發一連串爆炸，將危害周遭鄰近住家生命財產安全；為避免遭不法人士利用從事地下爆竹煙火製造，消防局各分隊近1個月來也加強編排爆竹煙火稽查勤務，目前沒有發現違法情形。

消防局說，販賣爆竹煙火並未禁止，但若店家囤積的爆竹煙火的火藥量超過5公斤、或排炮火藥量超過10公斤，超過管制量以上且存放的位置、構造、設備不符合爆竹煙火管理條例規定，也未投保公共意外責任險、未設爆竹煙火監督人，一經查獲將依「爆竹煙火管理條例」，處6萬至30萬元的罰款，請民眾勿以身試法，共同維護公共安全。

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