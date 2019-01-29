防止兒虐補漏 林萬億：6歲以下沒打預防針全面追蹤

2019-01-29 17:44

全面強化通報 未成年小媽媽為脆弱家庭

〔記者李欣芳／台北報導〕近來兒虐事件頻傳，行政院政務委員林萬億今天邀衛福部、教育部等相關部會及地方政府，會商檢討政府現行社會安全網的漏洞，決定全面強化未成年懷孕小媽媽要通報為脆弱家庭，從學校與醫院建立轉介系統通報列案，要求學校與醫院針對小媽媽的問題都要進行通報，同時衛福部也將在3、4月推出佈建全方位兒童醫療照顧網絡，呈報行政院核定。

林萬億今天下午接受本報訪問時表示，根據衛福部規畫，在佈建全方位兒童醫療照顧網絡的計畫行政院核定實施後，未來將新實施6歲以下兒童若沒打預防針，將全面進行追蹤，政府及早介入，盼能預防兒虐事件。

行政院長蘇貞昌日前指示要檢討現行地方政府執行社會安全網的漏洞，若發現問題，該補的盡快來補，林萬億依蘇揆指示，今天邀集跨部會及地方政府開會討論，要加強高風險家庭通報，並完善前端預防，積極尋找有兒虐風險的「脆弱家庭」，會議進行4個多小時。

林萬億會後受訪指出，根據政府的資料，未婚懷孕仍在學的小媽媽每年平均都有7、800人，105學年度人數為784人，其中繼續就學者528人，休學者256人，未來學校與醫院針對這些小媽媽都要通報給縣市政府社福中心列為脆弱家庭，要把轉介系統建立起來。

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