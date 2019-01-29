不滿登山管制太多 高屏兩地山友要求解禁

2019-01-29 16:33

〔記者李立法／屏東報導〕「比基尼登山客」吳季芸登山失足墜亡，引發爬「黑山」爭議，近日還發生北大武山登山客受傷請求救援卻因沒有投保登山險挨罰事件，引起高屏兩地部份山友不滿，認為在台灣登山限制太多，要求解除封山。

中華民國健行登山會監事邵定國表示，台灣政治解嚴已經過了30年，但台灣的登山管制竟然比戒嚴時期更令人難以適從，許多美麗的青山被不同管理單位假藉各種行政措施名義封山，阻隔人民近山，讓「青山」變成「黑山」。

山友徐秉正表示，日前一名台中山友登北大武山受傷請求救援，投保了旅遊險，只因沒投保登山險，就被以違反屏東縣的登山管理自治條例為由開罰，還要追償搜救費，這種不合理的規定應該要檢討。

邵定國及徐秉正等幾位登山愛好者提出4大訴求：

1、取消任何名義的封山限制、取消入山證、入園證管制，改為報備制=.

2、各縣市的登山管理條例諸多不合理處，應該改進。

3、山難救助回歸專業。

4、登山教育固定預算。

眾人今天前往屏東林管處表達訴求，並要求先將南大武山、里龍山、舊筏灣古道會等解除封山，獲得林管處善意回應，過程平和理性，第二階段將號召全台熱愛登山的民眾一起響應，共同前往行政院爭取親近山岳的權益。

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