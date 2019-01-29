日本流感大爆發 外交部提醒國人旅日預防感染

2019-01-29 17:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本流感大爆發，外交部今天發布領務訊息，提醒國人旅日期間注意個人衛生，預防感染。另，春節假期將至，外交部也提醒檢視護照效期與相關簽證資訊，已申請換發或補發護照者，也請記得及時領取。

外交部今發布領務訊息指出，根據日本厚生勞働省1月26日消息，日本流感患者數已達213萬人，接近上一季流行水準。 根據日媒報導，抽檢出的病毒以A型流感H1N1為大宗，佔全體病例6成。外交部今天提醒國人，旅日期間請隨時注意個人衛生，勤洗手、戴口罩、留意手部及口鼻衛生以預防感染。

另，今年春節連續假期將屆，外交部領務提醒國人，如果假期中有出國旅遊計畫，請先檢視護照效期是否為6個月以上及相關簽證資訊。而已經申請換、補發護照者，也請記得及時領照，以避免影響出國行程。

外交部也提供有出國登錄系統、旅外救助指南App、領務局LINE官方帳號與旅外國人急難救助全球免付費服務專線等便民服務，國人旅外均可參考使用。

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