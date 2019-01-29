頑強廚房油污傷腦筋 橘子皮就能搞定

2019-01-29 16:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕年關將近，家家戶戶忙打掃，廚房油污常是令人困擾問題，環保署今邀請家事達人楊賢英現身說法，只要準備橘子皮，透過微波，或者加熱水以果汁機攪碎，簡單動作化身成天然清潔劑，輕鬆就能去污。

今年國家清潔週從昨天開始到下週日，但民眾家裡許多地方可能一年才打掃一次，灰塵及污垢難以清除，楊賢英舉例，微波爐內外油污頑強，只要將橘子皮裝在容器內，加水微波1分鐘、靜置2分鐘，橘子水用來擦室內壁，可輕鬆去除油污，又能避免清潔劑殘留。

另外面對抽油煙機、瓦斯爐等頑強油垢，一樣可拿橘子皮加入熱水以果汁機絞碎，後將渣粒濾掉，加入適量洗碗精，就能自製出清潔劑。在清理抽油煙機濾網時，可先鋪上一層無廚房紙巾，將橘子清潔劑噴灑於上，使廚房紙巾整張沾黏在濾網上，經過一段時間，就能輕鬆擦拭乾淨。

在冰箱收納方面，楊賢英分享，應以8分滿為原則，減少冰箱開門時間以減少耗電；冰箱擺放位置距離牆面約8至10公分為佳；食物冷卻後才放進冰箱；冷凍室應定期除霜以節省電力。至於冷氣則建議每2週應清洗一次濾網，因為髒濾網會減少冷氣效能2成，一年多花電費200元。

環保署也提醒，打掃時應先從乾燥區域開始，再清理潮濕區域；從小家具小空間開始清理，再擴大到大家具大空間；從高往下清理，由家中房間清掃到戶外；清掃用具建議使用有環保標章者，並利用稀釋漂白水消毒；對於積水容器也要執行「巡倒清刷」程序，回收物落實回收，垃圾及廚餘等配合清潔隊收運時間處理。

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