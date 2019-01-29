關懷低收入戶 市長林右昌致贈再生家具

2019-01-29 17:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕春節將至，基隆市長林右昌今日下午前往陳姓低收入戶家中，致贈環保局美傢園的再生家具及年菜等物資，祝賀陳姓市民新年快樂，表達市府關懷心意，讓陳姓低收入戶備感暖心。

市政府指出，中風全身癱瘓已長期臥床的陳先生，妻子獨自照顧4名稚子和丈夫，無法外出工作，皆仰賴社會救助；基隆市政府提供環保局的再生家具與物資，讓陳先生一家6口歡喜過新年。

林右昌在社會處長吳挺鋒、環保局長賴煥紘及中正區長李吉清陪同前往住處，致贈書桌、鞋櫃、椅子、置物櫃與棉被，還附上由食物銀行募集年菜，陳妻代為受贈；林右昌說，市府提供低收入戶協助，希望大家都平安過好年。

基隆市環保局，為感謝市民支持資源循環再生利用政策，並照顧弱勢，在春節前夕，提供再生家具，供低收入戶家庭申請使用；環保局說，今年登記申請低收戶計37戶，環保局於日前將家具送至受贈戶家中，歡歡喜喜除舊佈新。

賴煥紘說，環保局將民眾丟棄的大型家具，交給環保局保育班的木工師傅巧手修繕成再生家具，再於環保局「美傢園」展售，因成品美觀實用深獲民眾喜愛；環保局2018年製成再生家具共535件，售出471件，為市庫增加64萬6000餘元的收入。

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