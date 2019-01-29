媽媽DIY好手藝 小五生徒步4公里叫賣助家計

2019-01-29 17:50

［記者陳賢義／台東報導］寒假短短3個星期，許多小朋友無不把握時間參加各項團康及夏令營活動，或跟隨家人外出旅遊，但小五生子宏一早起床，就要幫著媽媽將一瓶瓶DIY手工率辣椒醬和薑母糖、洛神花果乾等食品擺上手推車，從崎仔頭徒步走約4公里到知本社區叫賣，憨直的子宏毫無抱怨，靦腆的說，只要能幫爸爸和媽媽減輕一點負擔就好，同學巧遇還會陪他聊聊天，一點也不辛苦。

「這些都是我媽媽自己做的喔！」路人經過看見子宏蹲坐在路旁，手推車上層擺了成排的辣椒醬，有純辣椒醬，還有大、中、小辣的小魚乾辣椒醬，中層則是一包包的手工餅乾、薑母糖、洛神密餞等食品，最下層還有子宏爸爸栽種的生薑，婆婆媽媽們見子宏可愛又有禮貌，關心探問後立刻掏腰包購買，臨走還不忘了讚譽子宏乖巧又孝順。

談及媽媽的好手藝，子宏眼睛亮了起來，笑容變得更加自信。他說，爸爸媽媽要養育他和妹妹真的很辛苦，雖然他在寒假沒有辦法和其他同學一樣到處遊玩，每天一早就得起床，但只要能幫助爸爸媽媽減輕負擔就感到很高興，而且徒步叫賣還可以運動，最愉快的就是同學看到他都會過來陪伴和聊天，希望長大後能讓家人過更好的生活。

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