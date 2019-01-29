春節不打烊 新北這些醫院過年有看診

2019-01-29 16:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局彙整各大醫院春節期間看診資訊，除夕除了馬偕醫院淡水分院、天主教耕莘醫院及雙和醫院等，在上午開設部份門診外，多數醫院休診，初三起新北市立聯合醫院等陸續恢復門診，詳細資訊請上衛生局官網查詢。

衛生局指出，2月2日各醫院多維持平日週六上午的正常門診，2月3日週日全天休診，除夕當日上午，馬偕醫院淡水分院開設胃腸肝膽科、心臟內科、小兒科、婦產科、家醫科等門診，耕莘醫院有內科、外科、小兒科等，雙和醫院維持正常門診，衛生福利部台北醫院開設部份門診，台大醫院金山分院僅有家醫科，各醫院下午及夜間都休診。

此外，除夕到初三上午，輔大醫院固定開設內科、外科、兒科及類流感門診，衛生福利部樂生療養院有內、外科門診，衛福部台北醫院開設部份門診，其餘醫院初一、初二多數休診。

初三起，馬偕醫院淡水分院、天主教耕莘醫院、市立聯合醫院三重院區及板橋院區、耕莘醫院永和分院等，開設部份門診，初四起，汐止國泰醫院、耕莘醫院、雙和醫院、亞東醫院、新泰綜合醫院等，陸續恢復正常門診。

108年春節連假新北市急救責任醫院門診時段表

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