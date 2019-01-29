桃機旅運量、航機量連年成長 多管齊下擴容量

2019-01-29 17:01

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場旅運量連續7年正成長，航機架次也連續9年成長，因應飽和壓力，桃機公司推動多項重大工程，第二航廈擴建工程將於上半年完工，第三航廈主體工程可望於第三季開工，WC滑行道遷建及雙向化工程則於年底前完成試營運。

根據桃機公司統計，去年度總客運量達4653萬5180人次、成長3.69％；貨運量232萬2820公噸、成長2.3％；航機架次則有25萬6069架次、成長4％。3項重要指標均以和緩速度穩定成長，且創下歷史新高紀錄。

去年桃園機場新增11條國際定期航線，包括清州、務安、加拿大安大略、清邁、佐賀、茨城、花卷、北九州、克拉克、奧克蘭、汶萊；去年並新增法航、泰亞航、星悅、紐航與汶萊皇家航空等5家外籍航空公司。

桃機公司分析，航機架次連續9年正成長、客運量連續7年正成長，主要受惠於低成本航空蓬勃發展與我國大力推動新南向政策。因應旅客、航班持續成長，桃機公司也推動多項提升旅客與駐站單位服務品質工程。

桃機公司表示，第二航廈擴建工程將於上半年完工開放，容量再增加500萬人次；第三航廈主體工程則預計9月開工，力拚2023年完工；並推動預辦登機、自助報到、自助行李託運、自動通關等各項智慧化設施。

WC滑行道遷建及雙向化工程將於年底前完成試營運；其中，W2滑行道已於去年8月完工，W1滑行道則預計9月完工，新滑行道由單線改為雙線，將能容納2架A380巨無霸飛機同時通行，大幅提升桃機空側運作效率。

針對即將而至的春節連假出遊高峰，桃機公司指出，報到時間將拉長，但有秩序就不用擔心；已設計方便記憶的通關口訣，提醒旅客「護照簽證先確認、智慧報到在家裡、預辦登機去A1、安檢線前水倒淨、證照查驗用e-gate、返台勿帶肉製品、出入國門樂輕鬆」。

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