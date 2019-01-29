增進交流 弘光科大與橫濱藥科大學簽合作協議書

2019-01-29 16:11

〔記者歐素美／台中報導〕日本橫濱藥科大學副校長都築明壽香、藥學部長篠塚達雄、漢方藥學科醫准教授李宜融至弘光科技大學進行學術交流，並與弘光科大簽訂合作協議書。都築明壽香表示，該校部分的科系、學程與弘光科大相似，期待雙方進一步交流合作，藉由彼此的專業，達到一加一大於二的加乘效果。

弘光科大校長黃月桂表示，橫濱藥科大學有健康藥學科、漢方藥學科、臨床藥學科，與校內不少的科系相關，尤其化妝品調製學科也和弘光化妝品應用系相關，雙方簽訂合作協議書後，未來在學術、技術上交流，提供多元的學習平台，可創造出更多元的成果。

都築明壽香參觀弘光研究單位時，對該校食品安全與超微量檢驗總中心十分感興趣，不斷提問「這裡可以檢驗金屬嗎？民間單位可以委託檢驗嗎？」弘光則強調，該實驗室經過TAF財團法人全國認證基金會及衛福部認證，可檢驗金屬及接受民間委託。

橫濱藥科大學以醫學為主，都築明壽香指出，橫濱藥科大學有和弘光一樣的護理實習教室，但是規模沒有弘光大，稱讚弘光設備完整、教室新穎。隨後在參觀品酒教室時更發出「哇！」的讚嘆聲，認為學校內有專業的品酒教室很少見，不斷拿出手機拍照，更希望未來雙方合作，有助於彼此學生成長。

弘光國際長田其虎表示，橫濱藥科大學校長江崎玲於奈是諾貝爾物理學獎及IEEE榮譽獎章雙料得主，藉由穿隧效應發明了「江崎二極體」，也是半導體超晶格研究的先驅，橫濱藥科大學在他的帶領下，研發成果相當豐碩，極具國際學術聲量，彼此交流合作，有助於提升弘光國際能見度。

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