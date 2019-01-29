金豬送福好運到！華航官網購票 明起天天抽機票

2019-01-29 17:22

〔記者陳宜加／台北報導〕中華航空今天宣布，春節期間官網購票提供超值優惠，明天起推出「2019金豬送福好運到」促銷活動，華航官網精選8大航點，提供驚喜價最低未稅3168元起 ，包括倫敦、雪梨、夏威夷、大阪、名古屋、峇里島、曼谷、香港等精選航點。

華航說，官網自1月30日起至2月28日期間，推出全航線機票促銷，並精選8大航點推出驚喜價，直飛英國倫敦1萬5680元起未稅、雪梨1萬5190元起未稅；日本大阪、名古屋、泰國曼谷、香港等熱門區域線，最低未稅7000元有找，呼籲旅客把握時間購票省荷包。

此外，1月30日上午9點至2月10日晚間11點期間，於華航官網購買台灣地區出發的華航、華信航空國際線自營航班機票，並於活動網站完成登錄，即可參加抽獎活動，每天抽出1張亞洲區域線精選航點免費機票，除夕至初二再加碼送長程線精選航點免費機票；另有限量500組機上免費Wi-Fi、A350 彩繪模型機、華航冬戀摩天輪音樂鈴、中華航空機長熊等百項獨家好禮。

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