「縣長媽媽」請吃牛排 彰化這群孩子好開心

2019-01-29 17:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣每年總有十多位失依兒童，他們都是雙親入獄或拋棄家庭而失依，每個小朋友都有坎坷的過去，因為無人照養，縣長擔起監護人，每到歲末年終，縣長總會跟他們「相見歡」，過去12年縣府「男人當家」，這群小孩只能叫縣長「爸爸」，相隔12年，縣府又回到「女人當家」，小朋友得以再叫縣長一聲「媽媽」，今天縣長王惠美請這15名兒子、女兒吃牛排，現場洋溢溫馨。

彰化縣今年共有15名失依孩童，經由法定程序改定由縣長為監護人，其中年紀最大者為19歲、最小為4歲，每位孩子的背後都有一段屬於自己的艱辛成長故事。

這些孩子有人一出生就被棄養，有的則因父母親同時吸毒入獄、罹患精神疾患或遭受嚴重虐待而需長期安置於機構的孩子，縣長因緣際會成為他們的「爸爸」、「媽媽」。

這些孩子平時都住在安置機構或寄養家庭，通常一年只有見「爸爸」、「媽媽」一次，這一天通常安排在歲末年終，縣長也會特別包紅包給「心肝寶貝」。

過去12年，前縣長卓伯源、魏明谷都會請兒子、女兒進入縣長官邸或餐廳吃大餐，孩子們已習慣叫「縣長爸爸」，今年縣長變成「媽媽」王惠美。

王惠美今天請孩子們吃牛排，她說，因為聽孩子們說，有人沒有吃過牛排，所以她特地帶孩子們到牛排館用餐，她感謝安置機構、彰化家扶中心及寄養家庭用心地照顧孩子，加上縣府團隊的努力，已經有好幾個孩子找到很好的工作，能夠獨立自主過生活。

王惠美鼓勵孩子說，人生是自己的，我們沒辦法選擇在哪裡出生，但是可以選擇如何掌握自己未來的命運，「一分耕耘，一分收穫」，自己對於自己人生的態度很重要，要相信自己是最棒的，期勉孩子們能夠好好學習，發揮自己的長才，在往後的日子裡能夠找到好的工作，行有餘力時，也能夠回饋幫助其他需要幫助的人。

王惠美除了準備壓歲錢給孩子們外，他送還每人一套衣服、鞋子、書局禮券、文具用品等禮物，希望孩子們可以平平安安、健健康康的迎接新年。

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