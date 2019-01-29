越冷越開花 苗市貓裏山梅花綻放

2019-01-29 16:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市貓裏山公園花木扶疏，市公所於6年前從公園入口處起栽種50株梅樹，近年來多於元旦綻放，但受暖冬影響，今年花期稍晚，直至近來幾波冷氣團催促才展瓣，展現越冷越開花的特性。市公所表示，因梅花花期不長，預計到農曆春節前，歡迎民眾把握時機。

不同於大多鄉鎮一窩蜂的栽種櫻花，苗栗市公所選擇梅花做為公園的冬季景觀植物，搭配園內種植數十種花草和植物，一年四季都可以看到花，讓遊客每個季節到公園，都欣賞到不同風情。

市公所於6年前起，陸續購買了50株的梅樹，在公園入口涼亭起沿步道兩旁而上，每當花開時，朵朵雪白梅花迎賓，讓前往運動休憩的民眾感到心曠神怡。

苗栗市公所公園路燈管理所表示，這50棵梅樹從原本樹幹直徑約3公分，如今長大到6、7公分，近年來，總於新年元旦起陸續開花，成為苗栗市就近賞梅的好去處，連年吸引不少遊客走訪。

公園路燈管理所說，今年受暖冬影響，花期較去年晚，直至1月中旬起幾波冷氣團催促才開始陸續開花，約已7成開花。因梅花的花期時間不長，約2到3週，預計到農曆春節前結束，想要一覽芳澤的民眾可要把握機會。

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