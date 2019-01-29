花蓮網室豬結合優質米 滷肉飯可以安心吃

2019-01-29 17:30

［記者王峻祺／花蓮報導］全台聞非洲豬瘟色變！行政院長蘇貞昌昨要求交通部鐵腕執行旅客夾帶肉品入台的導遊連坐罰則，廚餘分流政策也同步宣導，位於花蓮的肉品運銷合作社及龍鳳甲良質稻米運銷合作社今推「安全農產概念」，盼能降低民眾食用豬肉恐慌，並將SPF（無特定病源）的網室健康豬結合優質米，力邀國民安心大啖美食「滷肉飯。」

花蓮肉品運銷合作社今與龍鳳甲良質稻米運銷合作社，各自端出「無特定病源（SPF）」的高優質肉豬及遵行「稻米良好農業規範作業（TGAP）」的稻米，強調從農場到餐桌，都要有驗證制度的嚴格控管，主打安全新概念農產。

花蓮肉品運銷合作社執行長龔文俊說，二個合作社擁有最安全、最優質的花蓮網室健康豬肉與哇好米，以全國唯一首創無特定病源（SPF）一貫化的飼養豬場，能有效阻絕公、母豬的垂直傳染，更運用網室建築、防疫壕溝，隔絕飛鳥、蚊、蠅及斷絕狗、貓、老鼠等可能帶入病源的媒介，讓非洲豬瘟無法有機可趁。

他強調，龍鳳甲合作社所選用的米種，則遵行稻米良好農業規範作業，包括標準化田間作業、生產履歷紀錄及水質土壤檢測等，從生產到銷售端均有嚴格控管並驗證，盼公開飼養及種植過程，提高消費者信心，不懼怕非洲豬瘟，安心大啖國民美食滷肉飯。

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