新營公所行善團結合資源關懷獨老 市長夫人親問候

2019-01-29 15:47

［記者王涵平／台南報導］新營區公所行善團與華山基金會今關懷獨老，台南市長黃偉哲夫人劉育菁也親往問候，致贈生活物資，希望長者們感受社會暖意。

春節前加強關懷弱勢族群，新營區公所除請各里辦公處加強探視與關懷獨居長輩，新營區行善團與華山基金會也在今日辦理「愛老人愛團圓」春節關懷，市長夫人劉育菁陪同前往埤寮里獨居老人家中，致贈春節關懷禮（內含應景之年菜、年節禮品、元宵等）、防寒小毛毯及民生物資（麵條、餅乾、沙拉油、罐頭等），劉育菁特別準備燕麥片與益生菌牙膏。

看到市長夫人親自到家裡，埤寮里3位長輩非常開心，84歲沈阿嬤身體還算硬朗，閒話家常，依依不捨的送一行人到門口。80歲王阿公、75歲莊阿公也非常感動，直說家裡已很久沒有這樣熱鬧。

新營區長魏文貴表示，推己及人，希望民眾也一起關懷身處社會弱勢環境的獨居長輩，努力打造新營區成為一個幸福、宜居的城市，未來也持續以建構「社會福利安全網」，整合各項社會善心資源來建構新營區行善團平台，以扶助轄區內的弱勢族群。

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