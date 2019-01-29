鑲金戴銀自己做 虎尾國中金屬工藝課程秒殺

2019-01-29 16:53

〔記者廖淑玲／雲林報導〕鑲金戴銀自己來做，雲林縣學校唯一開辦金屬工藝課程，教學員自己設計打造金屬戒指、手環，鑲金戴銀都可以自己來，一開放網路報名就秒殺，虎尾國中自造教育中心成為老師、學生的新樂園。

為增進國中小學生自造精神，讓學生動手做並學習數理邏輯，虎尾國中生物科專任教師林永欽申請自造教育中心計畫獲教育部補助，是雲林縣國中小唯一獲選的學校。

林永欽利用自造中心教學生做布包，制服髒了、舊了，透過紮染就能變成一件亮彩新衣服，還有客製化杯墊、陶杯，學習摩擦力、阻力的木工課程，天天都有新玩意。

林永欽再利用寒假開辦金屬工藝課程，主題是由學生自己設計、完成金屬戒指，由於在一般學校鮮少開辦，一開放網路報名就秒殺，昨天許多學員展示成品，讓人驚豔，絲毫不遜專業，林永欽的妻子陳麗秋也在虎尾國中服務，各自為對方打造戒指，尤其令人稱羨。

林永欽強調，自造中心成立後不斷充實教學設備及規劃各種手作課程，包括跨領域設計與製作、傳統工藝電腦繪圖數位自造、木造、程式設計機器人或機電整合、金屬工藝等課程，並開辦訓練師資帶回各校成為種子，讓孩子喜歡上課，歡迎全縣教師及學生多加利用。

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