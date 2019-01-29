新北區長大搬風 19人異動

2019-01-29 15:46

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今（29）日發布區長人事調動，29區中有19區異動，其中原板橋區長林敬榜陞任市府11職等參議、原汐止區長徐開宇陞任農業局副局長，2月1日同步上任。

區長異動情形如下：板橋區長林耀長（原樹林區長）、新莊區長朱思戎（原林口區長）、中和區長賴俊達（原蘆洲區長）、蘆洲區長施得仰（原五股區長）、汐止區長陳健民（原三峽區長）、樹林區長陳奇正（原瑞芳區長）、三峽區長陳文俊（原貢寮區長）、林口區長劉淑芬（原泰山區長）、五股區長莊茂坤（原八里區長）、泰山區長謝文祥（原萬里區長）、瑞芳區長王坤南（原深坑區長）、八里區長吳嘉榮（原石門區長）、深坑區長劉新民（原雙溪區長）、三芝區長林慶豐（原永和副區長）、萬里區長粘雪琴（原萬里區主秘）、貢寮區長施玉祥（原蘆洲區主秘）、石門區長林俊宏（原石門區主秘）、雙溪區長藍瑞珉（原石碇區主秘）。

留任的10區區長包括三重區長劉來通、永和區長胡合鎔、新店區長林煌源、土城區長楊志宏、淡水區長巫宗仁、鶯歌區長周晉平、金山區長陳國欽、石碇區長洪崇璉、坪林區長施明慧、平溪區長陳聖聰。

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