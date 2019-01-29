樂逍遙-公益演唱會 謝金燕、安心亞等眾星雲集

2019-01-29 16:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕由高市社會局指導、國際獅子會MD300E1主辦的「樂逍遙-公益演唱會Voice Of Happiness」，將於3月16日晚間7時在高雄巨蛋精彩開唱，演唱會扣除成本後盈餘將捐助弱勢團體。

活動邀請社會局長謝琍琍、觀光局長潘恒旭，與國際獅子會MD300E1總監卓一郎啟動愛心的支票，鼓勵獅友、民眾購票聽演唱會，響應愛心公益並預祝會順利成功。

國際獅子會MD300E1總監卓一郎表示，這次活動宗旨為「樂逍遙」，以歡樂心情去欣賞演唱會，更鼓勵大家獻愛作公益，因為助人是一件快樂的事情，活動結餘扣除成本後，將配合國際獅子會5大志業理念，捐助給社會局登記立案弱勢團體及獅子會國際基金全球慈善組織。

金曲歌后艾怡良預告演唱會上將帶來許多撫慰人心的抒情歌曲歌，艾怡良說，平常有在淨灘的習慣，這次特別受邀來參加樂逍遙-公益演唱會非常榮幸，能用音樂作公益，是一件很快樂的事情，這次演唱會卡司非常強，自己也很期待，姊姊謝金燕是我的偶像，很期待她當天的演出。

「樂逍遙-公益演唱會」將於3月16日在高雄巨蛋盛大開場，邀請電音天后姐姐謝金燕、金鐘天團浩角翔起、情歌唱將丁噹、宅男女神安心亞、本土嘻哈團體玖壹壹與草屯囤仔、金曲歌后艾怡良、情歌王子周興哲與鼓鼓（呂思緯）等人氣歌手，希望帶給所有來賓最嗨、最歡樂的聽覺饗宴，門票預計於2月初正式開賣，購票請洽年代售票系統，相關資訊票價請洽官方粉絲團。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/