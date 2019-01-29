紓解春運返鄉人潮 新竹市各客運已調整班次加開紓運

2019-01-29 21:49

［記者洪美秀／新竹報導］今年農曆春節連續假期從2月2日到10日，新竹市府交通處因應春節連假返鄉人潮，已請新竹轉運站各客運業者，從2月1日到2月4日（除夕）返鄉尖峰期間，視人潮情形機動加開班車，方便遊子及民眾返鄉過年。

交通處長倪茂榮說，新竹轉運站發車路線共有10條路線，每日搭乘人數約5000人次，假日、連假前夕更高達8000到10000人次，加上最繁忙站點清大站上車人數，可高達3萬人次左右，為讓民眾順利返鄉，市府已請各客運業者應視人潮情形，機動加開班車，以利疏運。

國光客運新竹站張瑞章站長表示，因應春節連假返鄉人潮，國光客運已經備妥車輛，並獲上級主管機關核准，會視實際人潮情形，隨時調度加開班車，一定讓民眾能夠順順利利搭車返鄉。新竹客運副總黃文義也指出，新竹客運已與遊覽車業者簽約，並報請上級主管機關核准，已準備好機動加開班次服務旅客。

交通處表示，為疏運返鄉民眾，交通處與客運業者已做好準備，另配合春節連假疏運，春節連假2月1日零時起到10日24時，新竹轉運站部分路線提供優惠折扣，平均約為原價八五折，歡迎民眾多加利用。

有上園區上班的林小姐想回台中過年，已買好客運車票，因台鐵車票難買，已準備搭客運返鄉過年。同樣在清大念書的學生也說，有客運可搭方便多了，不用趕著買台鐵車票。

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