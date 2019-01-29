北海鱈魚香絲40年來首換包裝 原因曝光

2019-01-29 15:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌將於2月1日正式收費，結束39天的免費搭乘，新北市大眾捷運公司和北海鱈魚香絲所屬的有豐食品股份有限公司異業結盟，結合淡海輕軌的幾米公共藝術，推出限量版「北海鱈魚香絲淡海輕軌通車紀念包」，2月1日起至10日一連10天，購買淡海輕軌一日券（優惠票價40元）即可獲贈1包通車紀念包，每天限量1千份。

新北捷運公司表示，有豐公司自民國66年起在淡水設廠生產北海鱈魚香絲，長期深耕淡水，「北海鱈魚香絲淡海輕軌通車紀念包」是北海鱈魚香絲40年來首度換裝，別具紀念意義。

新北捷運公司表示，淡海輕軌2月1日正式收費日起3個月期間（108年2月1日至108年4月30日），提供票價全面折扣5元的優惠方案，轉乘公車或捷運都享有轉乘優惠，乘客除可於車站內自動售票加值機購買單程票之外，包括悠遊卡、一卡通及愛金卡（icash）等3大電子票證以及雙北1280定期票均可使用，同時將延長營運時間從上午6時起至晚上12時止。

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