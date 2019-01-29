係金ㄟ！竹市護城河畔公廁內 有五星級免治馬桶

2019-01-29 16:23

［記者洪美秀／新竹報導］五星級免治馬桶現身新竹市府護城河畔的公廁內！竹市護城河公廁環境改善工程今天啟用，新改造的公廁配合河邊與幸福廣場等周遭景觀，選用耐候鋼材質，內部是耐用、防臭的質感公廁，並增加女廁間、親子、障礙廁所與照明採光等6間廁所，還提供市民五星級如廁環境，設置免治馬桶和親子廁所，是全國首座由政府施做，在公共開放空間，裝設免治馬桶的首例。

市長林智堅說，過去10多年來，護城河串聯多個景點，是觀光客熱門造訪景點，公廁使用率高，但因老舊、潮濕，女廁數量不足等問題；很常收到民意信箱市民反映，市府向中央環保署爭取經費進行改善後，從南寮、南港賞鳥公園、新竹左岸，到各大市場、停車場等公共景點和設施，都會進行公廁的改善，而護城河公廁改善就是其中之一。

林智堅說，護城河與幸福廣場是以系列帶狀設計，因此護城河畔公廁在外觀上，也融合周遭景觀，以耐候鋼設計低調、簡約質感，如今包括幸福廣場電梯與附近變電箱，都以耐候鋼設計，讓周遭景觀有一致性；此外，護城河的公廁率先使用免治馬桶，是竹市第1座免治馬桶公廁，也是地方政府在開放空間，裝設免治馬桶首例，市府會加強維管，讓幸福城市有進步的廁所。

都發處陳凱凌處長表示，護城河舊公廁約2001年興建，但長久使用已老舊且環境不佳，基地面積約150坪，市府委託幸福廣場的設計師嶼山工房林聖峰操刀；採用耐候鋼解決原本公廁混凝土易吸髒臭、量體笨重的問題，即使碰到颳風下雨，表面會形成抗腐蝕的保護層，比起傳統不鏽鋼烤漆更易維持，明亮的鐵鏽色搭配護城河邊的景觀，塑造出護城河邊優雅的氛圍。

同時照明上採用間接燈具，廁所上方也設置高起的斜屋頂，有利於內部空間的通風，保持廁間清爽乾燥，頗具工業風格，廁所數量按照男女比例1:3打造，更有座親子廁所，將提供市民更好且舒適的如廁環境，且使用的衛生紙都可直接沖入馬桶，減少造成環境髒亂。

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