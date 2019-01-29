二層坪水橋波斯菊花海盛開 陪遊客過農曆年

2019-01-29 15:23

［記者王秀亭／台東報導］現在至農曆春節期間，到鹿野二層坪水橋欣賞波斯菊花海正是時候，紅白磚牆的拱型水橋、10公頃花海，搭配著海岸山脈為背景，讓人彷彿置身畫中。花海景觀將持續至2月14日。

二層坪水圳是一座將豐源圳水源輸往二層坪高地的土堤，多年前重建為拱型水橋，在灌溉功能外，更具景觀視野，成為鹿野鄉新興景點，每年的波斯菊花海成為寒假最夯景點。今年水土保持局台東分局、鹿野鄉公所及鹿野地區農會合作，再度打造10公頃波斯菊花海，已於近日盛開，吸引不少民眾前往拍照取美景。

鹿野地區農會表示，二層坪水橋花海連續2年農曆春節期間帶來人潮、車潮，預估今年盛況依舊，為避免車輛無處停放，將於水橋旁的7分農地闢為停車場，2月2日整地後即可停放車輛，停車場旁在春節期間設有展售攤位，將由大原地區居民行銷在地農特產品，另因應花海景觀，觀景平台新設置「天使的翅膀」，讓民眾拍照打卡留念。

鹿野地區農會呼籲，往年花海結束，農民翻耕插秧前，都為農田裡留下的垃圾所苦，民眾欣賞花海時，盡量在觀景平台取景，勿踐踏農田，更不要隨意丟棄垃圾。

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