南投沙雕展全票漲一倍 民眾盼調回原價

2019-01-29 15:14

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣2019豬年迎新春系列活動，從南投沙雕展率先展開，今日特別舉辦「逛沙雕、送春聯」活動，大大提升民眾入園的意願，但卻也發現入園門票比去年漲了1倍，全票由原先50元變成100元，令民眾好心情受影響，更有種什麼漲，就是只有薪水沒漲的慨嘆﹗

南投沙雕藝術文化園區由縣府直營，今年以「神話、沙城、夢想、時空」為構思主題，區分創世紀、沙漠世界、神話世界、草原世界、海洋世界、極地凍土及心中南投等7大區塊，總共有80件作品，並結合水霧、聲音、光雕動畫等數位科技效果，提供大家前所未有的4D沙雕饗宴，進而與即將在2月2日登場的南投燈會、貓羅溪畔花海，一起熱熱鬧鬧迎接新春到來。

今日打頭陣的「逛沙雕、送春聯」活動，民眾參與踴躍，一邊觀看沙雕創作藝術之美，一邊也不忘排隊領取春聯，使得會場呈現一股濃濃的年味氣氛，唯一讓民眾心情覺得不美麗的就是「票價」，想問為何全票從去年50元漲至100元，物價波動有那麼大？希望縣府能調回原價。

南投縣府文化局長林榮森解釋表示，該沙雕展將在南投沙雕藝術文化園區展至5月31日止，然而，廣達約5公頃面積的園區是向中央承租，加上園區清潔、維護、管理等相關工作，也都須要一定成本，若一直入不敷出，如何讓園區永續經營?

林榮森進一步表示，沙雕展入園全票最初是150元，因民眾反映過於昂貴，去年才調降為50元，結果收入難打平開銷，儘管縣府辦理沙雕展不是以營利為目的，而是要帶動地方觀光及產業發展，但幾經考量，今年全票便決定改取中間值100元，希望民眾能體諒縣府立場。

至於南投縣民或國小學生、年滿65歲以上長輩及30人以上團體，則享有50元的半票優惠；身心障礙及未滿6歲之兒童，則可免費入園。

此次沙雕展，平時營業時間從上午9時至下午5時止，每週一休園；2月2日至2月24日配合南投燈會活動，營業時間則延至夜間10時止。

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