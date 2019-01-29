醫訊》台大雲林分院創意「冷凍包」 邀民眾命名

2019-01-29 16:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林分院營養室為照顧咀嚼障礙或吞嚥困難長者，研發「冷凍即食包」，邀民眾集思廣益一起為冷凍包創意命名，入選共10名，第一名獲商品禮券1萬元，第二名獲商品禮券8000元，第三名獲商品禮券6000元，第四至第十名佳作者可各獲商品禮券2000元。

台大雲林分院研發的「冷凍即食包」，製作合乎年長者習慣台式口味、營養兼具方便食用，照顧者輕鬆免煩惱就能照顧好年長者的健康，特別推出味美爽口的半流質飲食，葷食「皮蛋瘦肉粥」與素食「養生什錦豆漿粥」2款「冷凍即時包」。

副院長劉宏輝表示，吃得下、吃得夠、吃得對才能「顧力頭」。為避免老年常發生之肌少症之風險，本院營養室用心特別為年長者著想，從飲食的角度，思考餐點的設計，達到銀髮族長者所需的熱量與蛋白質，並考量其牙口與進食習慣，加以選擇食物質地與調整烹調方式，有了「冷凍即食包」就能輕鬆不費力照顧好年長者的健康。歡迎各位鄉親一起來為這個營養的冷凍包創意命名。

冷凍包命名活動即日起收稿至2月28日下午5點止，獲獎名單3月份公告，相關訊息及報名表請至臺大醫院雲林分院營養室網頁詳讀與下載。

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