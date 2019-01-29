中國製喇叭問題多 輻射干擾超標、涉及逃檢

2019-01-29 16:04

〔記者陳宜加／台北報導〕3C產品已是生活必需品，消基會抽查市售桌上型喇叭，結果3成不符規定；其中，中國廠牌「ELEPHANT」產品幾乎全數違規，不僅輻射干擾值已超出上限標準，也涉及基本設計變更，若限期未回收改正，經濟部將重罰最高350萬元；另外，中國製的「LINQUAN」廠牌則涉及逃檢，依法最多可以開罰200萬元。

消基會表示，桌上型喇叭是消費者常用3C產品配件，但品質不一，有消費者申訴，網購4550元的名牌喇叭，卻收到山寨品，但賣家並未提供退貨管道，也無法取得聯繫。為確保消費者權益，主管機關有必要瞭解市售桌上型喇叭品質。

消基會與經濟部標檢局合作，隨機購樣市售20件商品進行檢測，結果發現「品質項目」中的「輻射干擾試驗」項目有1件不符合，「重要零組件比對」也有5件不符合；「商品檢驗標識」則有3件不符合、「中文標示」有1件不符合。

「傳導干擾試驗」項目全數合格，「輻射干擾試驗」項目則有「ELEPHANT迷你水晶高清晰微型劇院喇叭」不符規定，根據檢測，產品於正常使用時，其經由空氣傳播的輻射性干擾射頻能量介於頻段30至1000MHz，超過標準限制值規定。

根據調查，「RONEVER」、「LINQUAN」、「E-books」、「ELEPHANT」、「Microlab」等5廠牌商品違規，其中4件外觀或內部設計與原登錄技術文件不符，涉及基本設計變更；「LINQUAN」廠牌則查無原始證書資料，而無法進行比對，涉及逃檢。

標檢局組長王俊超表示，輻射超標可能造成附近電磁產品干擾，但產品原則上沒有立即性危害。已要求通路業者限期改正，否則開罰10萬至100萬元。

王俊超表示，涉及基本設計變更者，「RONEVER」、「E-books」等2件因業者選擇商品逐批檢驗，已要求業者限期重新登錄，否則廢止證書；另3件屬於「驗證登錄」，將處以20至200萬元罰鍰；而「ELEPHANT」因品質項目不合格，將提高罰鍰至25萬至250萬元。

消基會指出，不少商品為中國產製進口，主管機關必須把關安全，消費者網購也應考慮，應購買有商品檢驗標識的商品，若於網路購物，事前應詳讀規定，在實體商家購買商品時，應挑選有信譽、有保固送修服務店家，始能減少糾紛。

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