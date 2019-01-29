空姐遭烏龍檢舉 長榮聲明：約談制度仍有必要

2019-01-29 15:58

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員遭匿名檢舉在國外從事性交易賺外快，事後雖證明為不同人，但空服員工會指控，長榮未經查證即約談該名空服員，逼問、凌遲過程長達3小時，導致身心崩潰。長榮航空回應，基於保護員工並從旁協助，沒有不當約談員工。

長榮表示，對於與工作無關的檢舉，都是基於保護員工與從旁協助釐清事實的立場進行關心，預防不實謠言擴大，並無不當約談。

長榮強調，相關事件不僅損害當事人聲譽，也已影響在長榮航空任職的全體員工，第一時間必須查證。約談目的為查證，接獲檢舉即火速向當事人直接求證，避免謠言擴散讓當事人遭受更大傷害。此事涉關空服員名節，已極盡小心謹慎之事。若過程中仍有未盡周延之處，也將虛心檢討，但此制度仍有存在必要性。

長榮也質疑，工會直接將此事訴諸社會大眾，讓更多人關注，引發當事人更大的傷害，卻要長榮航空基於保護空服員名節，小心謹慎所進行的查證作為道歉，其作為實難令人認同。同時，長榮航空也希望外界不要再誤信與散播不實傳言，對當事人再度造成傷害。

另外，工會今天也譴責長榮遲遲不同意日前遭胖老外性騷擾的空服員與這次遭影片事件傷害的空服員公傷價，長榮也澄清，全體員工申請特休、公傷假或是其他假別，都有程序規範，並會依法核放。

長榮指出，特定日期的休假申請，若導致有缺員派遣之虞，將盡最大努力協商員工出勤，以確保航班運作無虞。針對未確認個人班表致缺勤的個案，公司已提供改補其他假別的申請流程，並持續溝通中。

所有員工申請公傷假檢附證明後，公司均會協助提出申請，並會依勞保局判定核放。

長榮也澄清，長榮航太沒有禁止員工春節期間特休。農曆春節期間為航空公司大眾運輸業高峰期，為滿足社會大眾春節期間搭機需求，長榮航太肩負航空運輸維修安全之責，基於維護飛機維修品質之要求，不因春節運輸高峰期而降低品質，故早與負責第一線維修工作同仁協商於春節期間按班表出勤，但不會未經協商就拒絕同仁的休假申請。經查，雖有少部分主管在未完全清楚公司相關規定下，要求所屬在作業尖峰特定期間禁休特休，也經溝通確認後更正。

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