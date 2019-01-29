2天找回2失蹤老幼 頭份警助民團圓過新年

2019-01-29 14:51

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市83歲張姓老翁前日一早外出，卻久未歸家，家人焦急報警並PO網協尋，斗坪派出所兵分多路沿線搜尋，警民合作於當晚成功尋回張姓老翁，並護送他就醫。另一案為昨蓬萊派出所執行巡邏時，在國小門口發現少年徘徊，一查才知是失聯協尋人口，迅速將他送回家。連2日讓老幼返家團圓過新年，也讓民眾直呼人民保母好讚。

頭份分局前天下午接獲民眾報案，稱家中83歲張姓老翁一早出門拿藥，原本應在中午左右返家，但直至下午5點都不見人影，眼見入夜氣溫驟降，家人焦心穿著單薄的老翁恐發生意外，急忙求助警方，並PO網請網友協助。

斗坪派出所警員獲報後立即兵分多路，前往頭份市下公園及各個可能逗留的地點搜尋，網友也熱心幫忙尋找，終於當晚近8點時在距離住家約7公里遠的隆頂街發現老翁，警方立即通報家人，並協助將他送醫檢查，所幸平安無恙。

昨晚蓬萊派出所所長戴政造率警員賴義芳執行巡邏勤務，在蓬萊國小門口發現17歲潘姓少年深夜徘徊，立即上前關心，經查才發現他是今年1月11日通報協尋人口，立即將少年帶回派出所安置並通知家人前往帶回。

年節將至，頭份警方順利讓2失聯民眾平安返家，得以團圓過年，也讓民眾大讚。頭份警分局長賴銘助也呼籲，民眾需多多關心家中老人及小孩，注意行蹤，避免走失發生憾事。

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