歸仁壘球場揭牌 卻無草皮、廁所、休息室…

2019-01-29 16:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁高鐵壘球場原已荒廢，公所斥資完成改善，今天舉行揭牌儀式，雖然可以開放使用，但沒有廁所、休息室、外野草皮、儲藏空間…等，設施仍嚴重不足，區長陳必成強調會再爭取經費。

參與揭牌的市長黃偉哲表示，對地方的建設，「加碼」是很重要的，會協助區公所，讓球場使用起來更舒適、便利，提振全民運動的風氣。

這處壘球場位在台南高鐵特定區體育用地，15年前已完工，當時一旁還有網球場與籃球場，由於較為偏僻，隨著時間久遠，設施日趨老舊，再加上颱風豪雨，導致損害，不堪使用，現址逐漸荒廢，乏人問津，流浪狗聚集。

區公所向市府民政局爭取350萬元進行改善，周邊架起圍網，內野鋪設紅土，場地平整度再加以整理，今天揭牌後，將由台南市慢壘協會認養、維護，裁判長陳錫泰勘查，認為堪用，但仍須繼續補強。

區公所估計，包含球員休息區、外野草皮、儲藏室、廁所，以及夜間照明設備等，經費1600萬元，將再繼續爭取。

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