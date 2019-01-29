台灣燈會災防演練 車禍救援場景逼真

2019-01-29 14:23

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會將於2月19日正式點燈，今天中午舉行事前災害防救演習，逼真演練是令人看得目不轉睛。

台灣燈會預計13天將湧入800萬人次進入主燈區東港鎮大鵬灣，睽違十數年的超大型活動，自然還會吸引大批國際觀光客，為利屆時發生任何問題如車禍、防疫、遊客身體不適等問題能儘速處理，今天中午由屏東縣長潘孟安及內政部次長督軍消防演練。

演練於鵬灣大橋下方的停車場進行，警、消等各式重車、裝備聚集，從遊客因園區設揓受傷、在火車站接駁時受傷、到不明身體病痛等等，隨後更真的上演兩車對撞，當場傳出撞擊巨響。

狀況演練為自小客車與大型遊覽車對撞，現場揚起陣陣白煙，駕駛狀況不明，經通報後，在會場待命的特搜人員兵分兩路前往排除。

由於撞擊恐致起火，身著紅黃色制服的特搜人員部分先趕緊把遊覽車上的乘客運送至安全地帶，另部分人馬則因自小客車頭卡住無法脫困，且已無生命跡象，消防人員持破壞裝備立刻破壞車體。

由於撞擊力道強，自小客駕駛預設已死亡，幸遊覽車上20多人及駕駛沒有大礙，整個演練場面相當逼真。

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