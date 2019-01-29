寒冬送暖 新店區公所送年菜關懷獨居老人

2019-01-29 14:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆春節將至，但仍有許多獨居長輩無法在除夕夜與親友團圓圍爐，新店區公所為表達關懷，結合華山基金會新店站及陳儀君議員服務處，在春節前夕為新店區的獨居老人發送年菜及物資，新店區長林煌源今天前往關懷經濟弱勢的獨居長輩並致贈年菜以及禦寒物資，也希望藉由此舉讓社會大眾的愛心關懷繼續傳遞與擴散。

林煌源說，目前新店區的老年人口比例約佔17％，較去年同期增加約1%，已進入高齡社會，關懷弱勢長者一直是新店區公所服務重點工作，為體恤區內列冊獨居長輩年節孤獨無依，近幾年由公所採購年菜並結合華山基金會志工的協助發送，讓獨居長輩可以感受到年節的喜氣以及各界的關懷，今年還有陳儀君議員服務處一同加入關懷獨居老人的行列，服務處媒合社會資源捐贈物資，讓愛心在寒冬也能持續不間斷。

華山基金會愛心無限，長期致力關懷新店區獨居長輩，募集及發送年菜給弱勢長者的善行已行之餘年，新店區公所將持續與華山基金會及各界合作，一同攜手送愛心給社區弱勢獨居長輩，讓獨居長輩享用年菜，更能品嚐到社會各界的溫暖。

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