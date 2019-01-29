南市迎春禮 踩街嘉年華2/16見

2019-01-29 14:59

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市文化局從2017年復辦已停辦122年的「迎春禮」後，今年2月16日將再於東門城和延平郡王祠舉辦「己亥年迎春禮」活動象徵新的一年正式開始，期待風調雨順五穀豐收，文化局表示，此舉除了表達市府對農業的重視，也彰顯文化首都所重視的價值及延續承先啟後的歷史意義。

台灣以農立國，因此各地於每年立春之祭經常舉辦迎春、祭芒神、鞭春牛等禮俗祭儀，祈求新的一年風調雨順五穀豐收。「迎春禮」在清朝時是府城重要的傳統禮俗活動，但在日治時期被迫中斷，雖然戰後偶爾有續辦，但儀式都未見完整。

為推廣這項重要文化活動，市府於2017年復辦已停辦122年的「迎春禮」，除了依循古禮展現重農、祈願豐年的核心價值外，也結合創新活動，彰顯新時代價值。

文化局和鹿耳門聖母廟今年繼續合作舉辦「己亥年迎春禮」，並於今日召開記者會預告活動將於2月16日登場，當天早上10點在東門城將由市長黃尾哲、廟方主委王明義進行祭天儀典，接著再舉辦踩街嘉年華，一路走到延平郡王祠進行祭芒神、迎春牛等儀式，象徵新的一年正式開始，期待風調雨順五穀豐收。

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