看談判電影用數學解決人質交換 彰女奪1金2銀

2019-01-29 13:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕看電影就能獲獎？別懷疑，這樣的情形就發生在國立彰化女中9名學生的身上，她們從2部劇情屬於協商、鬥爭競合性質的西洋片電影情節，「王牌對王牌」、「間諜橋」，延伸到經濟學的「賽局理論」，建立數學模型，解決人質交換談判問題，參加第17屆全國數學建模競賽，分別獲得1金2銀的殊榮。

比賽是數學競賽的年度盛事，1年1次，彰女近年來都組隊參賽，今年9位學生組成3支隊伍，通通得獎，致勝關鍵就在學生把經濟學中數學理論「賽局理論」發揮得淋漓盡致，用數學原理去解釋電影劇情，為何人質可以成功被救出，因思考邏輯和數學演算運用得宜，獲評審青睞而高分獲勝。

帶隊校長陳香妘說，9位同學初賽在96小時內，運用「賽局理論」加上數學知識，解決電影中的人質交換問題，數學建模是把數學運用到現實生活的歷程，也是培養綜合創新能力的有效方法，數學建模在科學、技術、工程、經濟與社會發展中的重要作用越來越受到重視。

陳香妘博士論文也與數學建模相關，數學是她的長項，她說，在數學天地裡，數學建模是很科學化的東西，學校近年參加國內外數學建模競賽屢獲佳績，數學建模發展已列入學校教學特色之一，今年多位指導老師中，主要指導老師黃俊銘，是台大數學系畢業的高材生，能夠指導同學獲奬，也是與有榮焉。

9位獲獎同學各是金牌獎：許佳綺、郭瑋羽、林恩如。銀牌獎：吳宇晴、李姿穎、王苡綸。銀牌獎：陳俐妤、黃資婷、詹宜儒。

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