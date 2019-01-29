私校教職員退休保障低 工會倡年資給付率比照勞保

2019-01-29 14:03

〔記者陳昀／台北報導〕台灣私立學校教育產業工會今天在立院召開記者會，提出提高年資給付率、退輔提撥率等的修法版本，盼立院響應，每年約增加13至16億元經費，讓同樣繳交公保及退撫的私校教職員不再遭受不公平待遇；與會的國民黨立委陳學聖也表態支持。

私教工會主張盡速修改「公保法」及「私校教職員退休撫卹離職資遣條例」，其中私校公保第一層年金的年資給付率由1.3%改成與勞保相同的1.55%；第二層職業退休金提撥率則從現行的12%，逐年提高至18%，並按月支給，工會換算這個改革方案每年約增加13至16億元經費。

私教工會副理事長陳秋瑩表示，目前超額年金是由政府、私校各負擔50％，但私校正面臨少子化危機，這也讓私校教師人心惶惶，擔心校方透過減班、滅科、併系等方式，讓資深教師在退休前「被資遣」，因此工會主張超額年金改由政府負擔65%、學校負擔35%，年滿55歲或年資滿15年以上被資遣者可請領超額年金。

陳學聖表示，私校擔負全台灣七成學子的教育重責，政府應給予更多鼓勵、支持，私校教師與所有教師都是一樣的，應該被同等重視，而調高到與勞保相同給付率也並不困難，政府不能從預算角度看待，從教育角度出發，就會有轉機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/