成大首例！校長蘇慧貞續任典禮 邀學生會長致詞

2019-01-29 14:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學今（29）日舉行蘇慧貞校長續任致聘典禮，而且打開校園首例，邀請成大學生會長上台致詞，地點就在充滿人文歷史格致堂古蹟，再寫下台灣民主一頁。

成大校長蘇慧貞於2015年打破傳統出掌成大，是成大創校88年來首位女校長，經成大校長續聘評鑑委員會投票做出贊成續聘決定，並經教育部核定，今天舉辦續任典禮。

蘇慧貞表示，台灣高等教育面臨少子化、招生艱困及國際競爭諸多挑戰，但是成大擁有優良校風及產學研發基礎，勇敢面對大環境，接下來的4年，將帶領成大人在全球社群中清楚標記各自的價值，在倫理基礎上發展知識文化與科技，關注弱勢與社會責任，連結所在城市、國家，共同面對未來的挑戰。

成大學生會長陳佑維表示，這是成大校長交接就職或續聘典禮首度邀學生會代表上台致詞，打開全國大學校園新風氣，而且格致堂作為成大最古老的建築物之一，這個空間承載許多記憶和使命。

格致堂在1934年啟用時還是日軍步兵的將校集會所。1947年228事件後，當時還是台南工學院機械系學生的吳慶年教授，就是在這個講堂裡召開學生大會，發表「告台南市民書」、維持城市治安。

70多年過去了，成大依舊為承擔領導社會的責任努力不懈，在去年，學生會舉辦了台南史上第1次的市長選舉電視辯論會，將學生意見送進市政規劃中，為青年改善市政畫下新的里程碑，現在迎接校史上第1位女校長再度續任，期待以另一種明亮而堅定的色彩帶上國際舞台，「在這裡創造未來」。

續任致聘典禮，由教育部主任秘書朱楠賢親送聘書。中研院院士李羅權、台達電子創辦人鄭崇華、前教育部長曾志朗、成大歷屆校長包括馬哲儒、賴明詔丶黃煌煇丶黃定加丶翁鴻山等各界貴賓與師生百餘人出席，典禮隆重又溫馨。

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