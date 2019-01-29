春節森林走春趣 武陵、阿里山小火車除夕不打烊

2019-01-29 13:48

〔記者簡惠茹／台北報導〕長達9天的春節假期即將來臨，農委會林務局指出，各森林育樂場域，武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路除夕不打烊，其他森林遊力區均休園1天，初一到初六各園區推出春節相關活動，歡迎大家前往走春，利用新年享受台灣森林之美。

林務局表示，各園區春節期間推出許多活動，例如羅東林業文化園區農曆年初二至初五舉辦「拓進林場印見幸福」遊戲；東眼山國家森林遊樂區年初一至初六，舉辦獨特的泰雅族樂舞表演，園區也有展售當地霞雲部落的農特產品及特色食物；鰲鼓濕地森林園區年初一至初六，於東石自然生態展示館與觀海樓進行「吉祥富貴年年來」活動等，適合闔家旅遊，詳細活動場次資訊與內容請見林務局春節連假期活動資訊網頁，歡迎大家一同迎接新的一年。

林務局指出，為了避免聯外交通壅塞，春節初一至初五期間，八仙山與阿里山國家森林遊樂區特別提供免費接駁車，方便大家前往，另太平山國家森林遊樂區也提供園區內接駁服務，歡迎民眾多加利用，詳細接駁車資訊可至台灣山林悠遊網查看。

林務局特別提醒，國曆2月4日除夕當天，各森林育樂場域，除武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村，阿里山林業鐵路正常營業外，其他均休園1天，另外今年藤枝及向陽國家森林遊樂區因受風災影響尚在休園中，請遊客特別留意，有關春節假期開休園情形，請見108年林務局森林育樂場域春節期間活動一覽表。春節相關森林旅遊資訊，歡迎大家至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網 以及林務局官網查詢。

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