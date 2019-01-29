這樣才100元！ 海委會臉書小編喊話「開放滷肉飯進攻」

2019-01-29 13:22

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會臉書粉絲頁昨晚PO出「為了滷肉飯，我可以跟你耗一整天」的照片，文稿敘述22年前的口蹄疫，害台灣損失幾千億元，所以要記取教訓，不能重蹈覆轍，這樣「才能有安心的滷肉飯可以吃」，分享數破4000、逾千則留言，獲得網友熱烈回響。

今天海委會臉書小編趁勝追擊，再PO出滷肉飯套餐照片，強調兩碗滷肉飯一份燙青菜一份豆腐一顆滷蛋一碗味噌湯，「這樣才100元」，還特別註明「開放全台肉燥飯滷肉飯進攻」，再創造話題。

臉書小編PO文說：「22年前，因為口蹄疫，撲殺了台灣幾百萬隻豬，損失了幾千億，許多養豬戶一夕破產，台灣花了20年才脫離疫區！22年後，新型豬瘟再起，這一次我們記起教訓，絕對不能再重蹈覆轍，我們沒有輸的本錢！」

小編強調：「我們非常仰賴這些守護第一線的弟兄，如果可以，請給這些前線的弟兄打打氣，有他們的守護，我們才能有安心的滷肉飯可以吃。」

有網友自告奮勇，願意免費拍攝海報，也有人呼籲「用各自的專業守護屬於我們的滷肉飯」，更有網友撂話說：「誰威脅我的滷肉飯，我就跟他拚命！」

海委會臉書粉絲數不到8000，按讚數卻逼近2萬，且留言數不斷增加，達到宣傳防制非洲豬瘟入侵的效果。

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