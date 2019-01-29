斥資近2300萬元 台鐵永康站轉乘優化啟用

2019-01-29 13:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資近2300萬元推動的永康火車站轉乘優化計畫，今天正式啟用，空間風貌全新亮相，趕赴春節的疏運需求，主持落成典禮的市長黃偉哲謙稱「這不是我的政績」，為中央與地方一起努力的成果，歸功於全民。

市政府交通局長林炎成表示，從2014年起，開始推動在火車站前興建轉運設施的計畫，迄今已陸續做了9座，並完成5處優化，擴大服務民眾。

永康站廣場因空間不夠寬敞，以往公車無法駛入，只能停在前方的八德街口，乘客需徒步約300公尺，相當不便，成功優化後，交通轉運零距離。

交通局協調台鐵用地，增闢專用迴轉彎，公車可以直接駛入，也一併整體規劃完善的行人空間、風雨走廊，並重塑站前的都市景觀，營造出簡潔現代、新舊融合的質感。

黃偉哲指出，站前優化後，交通動線有很大的改變，還有包含公車、計程車、小客車等候車亭，無論使用何種交通工具，都能享有舒適的轉乘空間。

黃偉哲說，這是前市政府同仁一起努力的成果，他會在原基礎上再繼續深化、活化，讓交通運輸服務更加完善。

根據交通局統計，進出永康火車站的旅客量，單日超過6000人次，目前有20路、綠5線與紅10線等3條公車路線，每天71班次，需求量大。

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